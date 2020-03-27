В Новосибирске зарегистрировали новый экспресс-тест на коронавирус

13:25 | 28.03.2020

Фото: ok.ru

В Новосибирске создали и зарегитстрировали новую тест-систему для обнаружения коронавируса в анализах пациента. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».



Результат с её помощью можно получить за 90 минут.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»