Новости дня
13:25 | 28.03.2020
Фото: ok.ru
В Новосибирске зарегистрировали новый экспресс-тест на коронавирус
Результат с её помощью можно получить за 90 минут.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:26 | 28.03.2020
В Свердловской области число зараженных коронавирусом выросло до 24
13:42 | 28.03.2020
Авиакомпания «Победа» отменяет все рейсы, включая внутренние
13:25 | 28.03.2020
В Новосибирске зарегистрировали новый экспресс-тест на коронавирус
12:02 | 28.03.2020
В Свердловской области сгорели два автомобиля
11:40 | 28.03.2020
В Екатеринбурге полиция проверит 35 тысяч человек, пребывающих на домашнем карантине
10:23 | 28.03.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую женщину
10:03 | 28.03.2020
В Свердловской области в связи с коронавирусом началась выходная неделя
23:35 | 27.03.2020
Екатеринбургский поселок Малый исток остался без света
22:41 | 27.03.2020
В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 580 человек
22:11 | 27.03.2020
Во время выходной недели в Екатеринбурге большинство автобусов будет ходить по расписанию выходного дня
21:41 | 27.03.2020
В Прикамье назвали сферы бизнеса, которые должны приостановить деятельность на следующей неделе
19:50 | 27.03.2020
Вопросам семей с маленькими детьми, чьи родители вышли на работу во время выходной недели, в Свердловской области будут уделять особое внимание
19:00 | 27.03.2020
Забег «Майская гроза» в Екатеринбурге отменили из-за коронавируса
18:42 | 27.03.2020
В Новоуральске полиция задержала свердловчанина, подозреваемого в грабеже пенсионерки
18:30 | 27.03.2020
Пермский край поможет землякам вернуться домой
18:24 | 27.03.2020
Жители Прикамья старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции
18:23 | 27.03.2020
Сотрудники Северского трубного завода Свердловской области приняли участие в донорской акции
18:15 | 27.03.2020
Пермяков просят перенести плановые визиты в медицинские учреждения
17:48 | 27.03.2020
В Перми вводятся ограничения по посещению мест массового отдыха
17:39 | 27.03.2020
Екатеринбуржцы смогут сообщить о незаконном выходе на работу по горячей линии
17:22 | 27.03.2020
Пермские МФЦ закроются на карантин
17:02 | 27.03.2020
Центральный парк Екатеринбурга закрывается до 6 апреля
16:50 | 27.03.2020
Студенты-ветеринары помогут свердловчанам на карантине с уходом за домашними животными
16:28 | 27.03.2020
В Екатеринбурге детские сады уходят на карантин