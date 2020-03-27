В Екатеринбурге 93 человека эвакуированы из-за пожара на железнодорожном вокзале

Сегодня утром в Екатеринбурге на территории железнодорожного вокзала огонь повредил стены отдельно стоящего лифтового холла на железнодорожной платформе.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:37 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 29 спасателей на восьми спецмашинах. До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 93 человека, в том числе девять детей. Пожар был потушен сотрудниками вокзала.Огнеборцы проверили помещение, которое теперь работает в штатном режиме. Причины возгорания выясняются.