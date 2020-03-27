Не все торговые центры Екатеринбурга закроются на «коронавирусные каникулы»

12:28 | 28.03.2020

Фото: fb.ru

В Екатеринбурге на «коронавирусные каникулы» уходят не все торговые центры, некоторые будут частично открыты для посетителей.



Так, в «Гринвиче» магазин «Гипербола» продолжит работать в штатном режиме, так как продуктовые магазины не попадают под Указ о закрытии. Товары первой необходимости здесь можно будет приобрести в любое время – «Гипербола» работает круглосуточно.



В «МЕГЕ» продолжат работу «Ашан» и аптека. В IKEA будут выдавать только онлайн-заказы, но бесконтактно, чтобы не подвергать ни покупателей, ни сотрудников опасности.



Добавим, в «Карнавале» свои двери для посетителей не закроют аптека и «Детский мир». Второй будет открыт из-за наличия товаров первой необходимости.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»