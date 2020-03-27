В Свердловской области сгорели два автомобиля

12:02 | 28.03.2020

Фото: vladtime.ru

За ночь в Свердловской области сгорели два отечественных автомобиля.



Первый инцидент произошел в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании легкового автомобиля «ВАЗ-2115» поступило на пульт диспетчера в 00:15 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали шесть спасателей на одной спецмашине.



В 05:36 по местному времени в Каменске-Уральском загорелся автомобиль «ВАЗ-211099». Тушить пожар выехали девять огнеборцев на двух спецмашинах, рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Оба автомобиля потушены в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»