В Екатеринбурге полиция проверит 35 тысяч человек, пребывающих на домашнем карантине

11:40 | 28.03.2020

Фото: m.123ru.net

В эти выходные полиция Екатеринбурга будет работать в усиленном режиме и устраивать массовые обходы из-за коронавируса.



Как сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, представители власти проверят 35 тысяч человек, обязанных соблюдать домашний карантин после посещения зарубежных стран. Списки для полицейский сформирует Роспотребнадзор.



Отметим, со вчерашнего дня свердловчане начали получать СМС-рассылку от регионального Роспотребнадзора с напоминанием о важности самоизоляции и об административной и уголовной ответственности за нарушение карантина.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»