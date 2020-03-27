В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую женщину

10:23 | 28.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 44-летней Юлии Афанасовой, которая ушла из дома в микрорайоне Компрессорный Екатеринбурга 22 марта и не вернулась.



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение (женщина недавно пережила операцию), черные волосы с сединой, подстриженные под каре, карие глаза.



Особые приметы: сильный ожог на правом бедре.



На момент пропажи была одета в черные джинсы, белую вязанную кофту, коричневую куртку, светло-серую шапку и черные сапоги. При себе имеет копию паспорта и сумку.



Пропавшая нуждается в медицинской помощи.



Если вам что-либо известно о местонахождении Юлии, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»