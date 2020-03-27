В Свердловской области в связи с коронавирусом началась выходная неделя

10:03 | 28.03.2020

Фото: runews.su

Согласно указу президента России Владимира Путина с сегодняшнего дня, 28 марта, начинается выходная неделя. В том числе, у свердловчан.



В период с 28 марта по 5 апреля в Свердловской области приостанавливают работу кафе и рестораны, кинотеатры, развлекательные площадки и фитнес-центры.



Издание «Вечерние ведомости» призывает свердловчан на период нерабочей недели остаться дома и воздержаться от посещения общественных мест.



Отметим, на момент публикации в Свердловской области коронавирусом заражены 20 жителей, трое - выздоровели. Всего по России заражено 1040 человек, выздоровели - 47, погибли - четыре человека.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»