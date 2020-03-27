Екатеринбургский поселок Малый исток остался без света

23:35 | 27.03.2020

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Часть Октябрьского района Екатеринбурга осталась без электричества. В том числе и весь поселок Малый исток. Авария на линиях случилась около 23.00.



В Екатеринбургэнергосбыте veved.ru рассказали, что в ближайшие два часа авария будет устранена и подача электроэнергии восстановлена.



Причины отключения пока неизвестны.

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