Закрытие ТЦ и общепита в Свердловской области будут контролировать спецгруппы

21:18 | 27.03.2020

Фото: versiya.info

В Свердловской области созданы контрольные группы при органах исполнительной власти, которые будут следить за соблюдением ограничений в работе торговых, досуговых, спортивных объектов из-за коронавируса, сообщает Telegtam-канал «СтопCOVID-19».



Спецгруппы будут заниматься выявлением и устранением нарушений на месте или передавать информацию в министерство общественной безопасности и силовые ведомства. Этим они будут заниматься совместно с муниципальными оперативными штабами.



«В каждом муниципалитете есть оперативный штаб, в Екатеринбурге – районные штабы. Они также должны обеспечить постоянный мониторинг, и если ими будет замечено неисполнение указа, эта информация немедленно должна быть передана в Роспотребнадзор. Все рычаги воздействия у нас есть. Я порекомендовал бы с ограничениями не шутить, последствия будут самые серьезные», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»