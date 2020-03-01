Вопросам семей с маленькими детьми, чьи родители вышли на работу во время выходной недели, в Свердловской области будут уделять особое внимание

19:50 | 27.03.2020

Фото: chelyabinsk.bezformata.com

В Свердловской области ситуации, возникающие в семьях с маленькими детьми, чьи родители будут работать во время выходной недели, будут рассматривать в индивидуальном порядке, это решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.



«В случаях поступления обращений в связи с отказом работодателя в предоставлении оплачиваемых трудовых дней или возможности осуществления трудовой деятельности дистанционно в период с 30 марта по 3 апреля обеспечить рассмотрение каждого такого случая в индивидуальном порядке», – говорится в документе.



Напомним, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, но больницы, аптеки, банки и продуктовые магазины будут продолжать работу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»