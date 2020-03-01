Забег «Майская гроза» в Екатеринбурге отменили из-за коронавируса

19:00 | 27.03.2020

Фото: manaraga.ru

В уральской столице отменили забег «Майская гроза» 2 мая из-за ситуации с коронавирусом. Как рассказали в оргкомитете соревнования, также в городе не состоится «Женский забег», намеченный на 7 июня.



Всем, кто успел зарегистрироваться на «Женский забег», организаторы вернут деньги. Спортсменкам нужно будет написать на почту ea_marathon@mail.ru. А участники забега «Майская гроза» смогут с 1 по 9 мая пробежать дистанцию в любой точке мира и получить медаль, перенести регистрацию на забеги «Европа — Азия — 2020», Laser Night Run 2020, IV Городской зимний полумарафон, либо перенести регистрацию на «Майскую грозу - 2021». Для этого также необходимо сообщить на почту.



Организаторы также добавили, что отменять марафон «Европа Азия» пока что не планируется.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»