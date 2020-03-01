В Новоуральске полиция задержала свердловчанина, подозреваемого в грабеже пенсионерки

18:42 | 27.03.2020

Фото: МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»

В Новоуральске сотрудники полицеии задержали подозреваемого в грабеже пожилой женщины, об этом сообщили МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский».



Отмечается, что инцидент произошел возле автобусной остановки на улице Гагарина. Мужчина толкнул женщину, выхватил сумку и скрылся, пакет с продуктами и скрылся. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.



Вскоре следователям удалось задержать мужчину по месту жительства. Оказалось, что ранее он уже был судим.



На данный момент подозреваемый находится под стражей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»