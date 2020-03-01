Свердловчанам предложили помочь с решением бытовых проблем во время карантина

18:05 | 27.03.2020

Фото: 125region.ru

Жители Сверддовской области получили СМС с предложением помощь в быту во время карантина.



«Роспотребнадзор по Свердловской области: Если в режиме изоляции у вас появились трудности с бытовыми вопросами, обращайтесь на тел. горячей линии, размещённый на сайте муниципального образования», - говорится в СМС.



Напомним, что на сегодняшний день всем людям, приезжающим из-за границы необходимо провести 2 недели на карантине.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»