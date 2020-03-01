Свердловская ГИБДД опровергает перекрытие дорог в области из-за коронавируса

17:51 | 27.03.2020

Фото: yande.ru/images

В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что в соцсетях распространяется информация о перекрытии дорог в некоторых городах Среднего Урала из-за коронавируса. Так, в мессенджерах и соцсетях гуляет миф о закртии въезда в Екатеринбург со стороны Режевского тракта и Серовского тракта.



Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Мероприятиями по профилактике распространения инфекции, которые в данный момент проводятся в регионе, не предусмотрено ограничение движения и перекрытие дорог.



Кроме этого, региональная ГИБДД призывает граждан не поддаваться панике, соблюдать рекомендации по нераспространению инфекции, а также, по возможности, оставаться дома.

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