Екатеринбуржцы смогут сообщить о незаконном выходе на работу по горячей линии

Саша что-то курит, и это несомненно. Ни один правоохранитель не сможет привлечь работодателя по этому указу президента к ответственности. Нет статьи ни в УК, ни других кодексах РФ, по которой это можно сделать. Если речь мэра идет о статье 32 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении", где говорится: "Граждане, должностные лица и организации за нарушение требований режима чрезвычайного положения, установленных в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации", то мимо, режим чрезвычайного положения никто не вводил . Не плохо было бы мэру города миллионника законы подучить.