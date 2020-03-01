Куйвашев призвал защитить свердловчан, которые будут работать в выходную неделю

17:20 | 27.03.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал защитить граждан, которые будут работать во время длинных выходных. Об этом сообщает телеграмм-канал СтопCOVID-19.



Так, руководителям предприятий и организаций, которые осуществляют непрерывную рабочую деятельность, необходимо обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и необходимыми дезинфекционными средствами.



Соответствующие изменения Куйвашев внес в указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»