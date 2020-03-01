Центральный парк Екатеринбурга закрывается до 6 апреля

17:02 | 27.03.2020

Фото: 2gis.ru

ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге закрывается до 6 апреля. Об этом сообщила директор парка Екатерина Кейльман в своем аккаунте в Instagram.



«Мы приняли непростое, но необходимое для нашей общей безопасности решение: с 28 марта по 6 апреля вход в парк будет полностью закрыт. Мы надеемся, что эти меры помогут нашей стране преодолеть пандемию коронавируса Covid-19 и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Благодарю за понимание и от лица всей команды парка просим: #останьсядома», – написано в сообщении.



Напомним, что в Свердловской области с 28 марта в связи с угрозой распространения нового коронавируса все рестораны, кафе, торговые центры и ночные клубы закрываются на целую неделю. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»