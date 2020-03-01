В Екатеринбурге детские сады уходят на карантин

16:28 | 27.03.2020

Фото: sm-news.ru

Сегодня, 27 марта в ходе заседания оперативного штаба Екатеринбурга мэр города Александр Высокинский объявил о закрытии садиков на следующей неделе.



– Садики на следующей неделе, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, работать не будут. Президент чётко сказал: мы объявляем нерабочую неделю. Моя позиция предельно ясна: если мы боремся с эпидемией, то о подрастающем поколении должны подумать в первую очередь. Дети болеют в лёгкой форме, но всё-таки болеют и переносят инфекцию, – заявил Высокинский.



Помимо этого, градоначальник отметил, что родители также переходят на режим домашней изоляции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»