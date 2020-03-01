Доктор экономических наук Марамыгин в ситуации с пандемией предложил не повторять опыт европейских стран

16:14 | 27.03.2020

Фото: usue.ru

Доктор экономический наук Максим Марамыгин заявил, что в связи с распространением коронавируса по России легче принять превентивные меры сейчас, чем понести гораздо большие потери в перспективе.



– Это как страховой полис: вы покупаете его за одну цену, но понимаете, что в случае пожара сумма ущерба несоизмеримо больше. Конечно, каждый вправе сам решать – сидеть ему дома или пренебречь этими рекомендациями. Но стоит посмотреть на опыт европейских стран и не провоцировать ситуацию, – отмечает профессор Марамыгин.



К его точке зрения также присоединилась директор регионального центра финансовой грамотности Елена Овсянникова. Она сообщила, что раз ограничительные меры принимаются на уровне государства, то это является поводом для каждого повысить самодисциплину.



– Можно бегать и рисковать, но при этом следует понимать: если вы заболеете, ваши затраты и финансовые проблемы возрастут. Считаю, что неделя, которую каждому из нас рекомендовано провести дома, это очень хорошая возможность остановиться и навести порядок в личных финансах: посмотреть все источники доходов, просчитать расходы, перейти в режим разумной экономии, по возможности создать резервы. Это касается и ситуации разумного потребления. Например, разобрать собственный шкаф и отдать нуждающимся то, что вам не нужно, – призывает Овсянникова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»