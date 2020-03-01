Высокинский рассказал, при каких условиях Екатеринбург закроют

15:53 | 27.03.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как будут закрывать уральскую столицу в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.



Сейчас в Екатеринбурге, как сообщил градоначальник Е1.RU, прорабатываются четыре линии обороны, город сейчас находится только на первой линии. В первую очередь ограничивают общение горожан, а в больницах резервируют места на случай, если количество заболевших резко возрастет. Также в городе перестанет ходить общественный транспорт и даже такси.



Если заразится значительный процент горожан, то Екатеринбург изолируют – закроют все въезды и выезды, а также ограничат авиасообщение. В таком случае на улицах появятся патрули.



Ежечасно в уральской следят за динамикой роста числа заразившихся. Если же ситуация ухудшаться не будет, то такие жесткие ограничительные меры не потребуются – Екатеринбург останется на первой линии борьбы с пандемией коронавируса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»