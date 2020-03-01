Заразившуюся коронавирусом свердловчанку перевели в реанимацию

15:40 | 27.03.2020

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Екатеринбурге пожилую женщину, заразившуюся новым коронавирусом, перевели в реанимацию. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



– Одна больная, которой, по-моему, 75 лет, она действительно находится в состоянии, которое классифицировалось вчера как тяжелое, потом она перешла в состояние средней степени тяжести. Содержание кислорода в крови у нее достаточно. Там есть динамика по улучшению. Тем не менее, она под усиленным наблюдением находится. Мы все-таки решили поместить ее в реанимационную палату, чтобы она была под круглосуточным наблюдением, – рассказал Креков.



На данный момент на Среднем Урале лабораторно зарегистрированы 20 случаев заражения COVID-19. Всего по России подтверждены 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»