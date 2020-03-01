Бывший начальник нижнетагильского ФСБ стал советником ректора УрФУ

14:57 | 27.03.2020

Бывший начальник отдела УФСБ по Свердловской области в Нижнем Тагиле Алексей Кислов назначен советником ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова. Данные об этом находятся в открытых источниках. Какой функционал у полковника – неизвестно.



Ранее Алексей Кислов в течение 6 лет руководил отделом ФСБ в Нижнем Тагиле, до этого возглавлял отдел в Серове. В июле 2019 года в ходе плановой ротации его сменил подполковник Дмитрий Пустынников, приехавший из Екатеринбурга.

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