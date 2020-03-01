В Екатеринбурге два молодых наркоторговца отправились в колонию

14:34 | 27.03.2020

Фото: omet-rb.rbsmi.ru

В Екатеринбурге осудили двух юношей 21 и 20 лет, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков через Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



В ходе судебного следствия установили, что 2 августа 2019 года Тимофей Ваганов и Сергей Сафаргалиев вступили в сговор с неизвестным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. Он давал им информацию о месте нахождения «тайников» с наркотическим средством. После этого обвиняемые ехали на место, забирали наркотики, распределяли их по сверткам и прятали в другие «тайники».



– Посредством сети «Интернет» они связывались с неизвестным лицом, сообщали ему о месте нахождения «тайников» для последующего сбыта покупателям посредством сети «Интернет». В целях конспирации участники группы использовали свои мобильные телефоны с возможностью выхода в сеть «Интернет» и приложение для мгновенного обмена сообщениями с целью передачи фотографий с местом закладок и GPS-координат, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.



Помимо этого, Вагановым и Сафаргалиевым были приисканы полимерные пакеты с застежками, магниты, изолента, электронные весы, спичечные коробки для упаковывания наркотического средства.



Молодые люди признали свою вину в полном объеме. Суд назначил Тимофею Ваганову наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев, а Сергею Сафаргалиеву – на девять лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»