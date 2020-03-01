В Свердловской области за сутки провели 1002 исследования проб на коронавирус

13:46 | 27.03.2020

Фото: twnews.se

За минувшие сутки на Среднем Урале провели 1002 исследования проб на новый коронавирус, которые взяли у людей, имеющих показания для тестирования. Об этом сообщает телеграмм-канал «СтопCOVID-19».



Медики обследовали 867 свердловчан. Всего специалисты провели 10472 исследования – обследовано 7088 человек.



По данным на 27 марта на территории Свердловской области зарегистрировано 20 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»