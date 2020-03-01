В екатеринбургской ИК-2 начали изготавливать марлевые повязки

13:35 | 27.03.2020

Фото: izi.ua

Исправительная колония №2 в Свердловской области подписала договор с одним из медицинских центров Екатеринбурга на изготовление 3000 медицинских марлевых повязок. Об это сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по региону Александр Левченко.



Для исполнения подписанного договора было привлечено пять человек из числа спецконтингента. Все материалы для изготовления продукции предоставил заказчик.



«В ГУФСИН активно в последние годы развивается швейное производство, в котором задействованы более 2000 швейных мастеров и более 2000 единиц швейного оборудования. Объёмы швейного производства составляют сотни миллионов рублей. Швей в пенитенциарной системе региона готовят в собственных профессиональных училищах. В технологическом процессе производства участвуют мастера из числа сотрудников УИС и вольнонаемных работников, – отмечает Александр Левченко.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»