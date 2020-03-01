Из-за ремонта ж/д переезда в Екатеринбурге водители не смогут проехать по улице Норильской

13:14 | 27.03.2020

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В апреле этого года СвЖД планирует начать капремонт переезда на восьмом километре отрезка между станциями Аппаратная и Березит. Об этом сообщает департамент информационной политики Екатеринбурга.



Так, на пересечении ж/д путей с автомобильной дорогой на улице Норильской, 75 рабочие заменят рейсы. В связи с этим железнодорожники планируют перекрывать автомобильное движение в обоих направлениях на переезде с 13 апреля ежедневно с 23:00 до 04:00. Ограничения продлятся до 16 апреля.



На время проведения работ водителей будут направлять в объезд по улицам Объездной, Фронтовых Бригад и Шефской.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»