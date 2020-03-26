Мэрия Екатеринбурга запустила горячую линию для горожан старше 65 лет

11:31 | 27.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

В условиях сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом мэрия Екатеринбурга запустила горячую линию для оказания помощи гражданам старше 65 лет.



Так, пожилые горожане по телефону 304-12-18 смогут узнать, как вызвать на дом врача и скорую помощь, оставить заявку на доставку продуктов и медикаментов, а также получить ответы на другие важные вопросы.



Напомним, что ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил перечень мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавируса на территории города.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»