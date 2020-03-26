В Екатеринбурге осудят одного из мошенников, от действий которых пострадали 168 человек

11:10 | 27.03.2020

Фото: twitter.com

Уроженец Ижевска 1995 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размер, с причинением значительного ущерба гражданину»).



По версии следствия, в начале 2016 года у брата обвиняемого, который проживает в Екатеринбурге, возник умысел на хищение средств граждан под видом торговли запасными частями к автомобилям или автоприцепами. Преступная группа из трех человек, в которую входил и обвиняемый, действовала с февраля 2016 года по август 2018 года.



Мошенники создали 13 интернет-сайтов, которые функционировали в качестве интернет-магазинов. Они создавали видимость работы и представлялись сотрудниками этих магазинов, отвечая на звонки клиентов, желавших получить информацию о необходимом товаре. После этого они отправляли на электронные ящики поддельные бланки договоров поставки запасных частей к автомобилям, а когда клиенты их подписывали и оплачивали запчасти, злоумышленники прекращали выходить на связь. Так, обвиняемый житель Ижевска действовал под видом двух организаций и семи ИП, номинальными руководителями которых выступали подставные лица.



– От преступной деятельности организованной группы пострадали 168 граждан в 41 субъекте страны, ущерб которых составил свыше 5,6 млн. рублей. В ходе расследования уголовного дела подсудимый полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. Его брат, являющийся организатором преступной группы, а также второй соучастник объявлены в международный розыск, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.



Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»