На Среднем Урале из-за подозрения на COVID-19 под медицинским наблюдением находится 7201 человек

10:50 | 27.03.2020

Фото: twnews.se

В Свердловской области из-за подозрения на COVID-19 под медицинским наблюдением находится 7201 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



Всего в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию под медицинским наблюдением остаются 145 134 человека. Подтверждено уже 840 случаев заражения в 56 регионах страны. На Среднем Урале на данный момент лабораторно выявлено 20 случаев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»