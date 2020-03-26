Образовательные учреждения Свердловской области закроют на неделю

09:54 | 27.03.2020

Фото: sm-news.ru

В Свердловской области с 30 марта по 3 апреля закроют образовательные учреждения. При этом сотрудникам организаций обещают сохранить зарплату. Министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов уже подписал соответствующий приказ.



«Приказываю руководителям государственных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, подведомственных министерству образования и молодёжной политики Свердловской области, установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – сообщается в тексте документа, опубликованном в своей сети губернатором Свердловской области.



Евгений Куйвашев добавил, что под ограничение также подпадают и детские сады.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»