Новости дня
19:40 | 26.03.2020
В Екатеринбурге закроют движение трамваев по улице Луначарского
Закрытие связано с ремонтом водопроводы на перекрестке Луначарского – Первомайская. Схемы нескольких трамвайных маршрутов на данный период будут изменены:
- № 2: станция «Фрезеровщиков» – проспект Космонавтов –Луначарского – проспект Ленина – Татищева – станция «ВИЗ»;
- № 3: станция «ЦПКиО» – Луначарского – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар – станция «ВИЗ» – Викулова – Белореченская – Радищева –Куйбышева» – Луначарского – станция «ЦПКиО»;
- № 7: станция «Эльмаш» – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция «7 Ключей» –Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – улица Гагарина – улица Уральская – проспект Космонавтов – станция «Эльмаш»;
- № 8: станция «Машиностроителей» – проспект Космонавтов –Луначарского – проспект Ленина – станция «40 лет ВЛКСМ» – Гагарина –Уральская – проспект Космонавтов – станция «Машиностроителей»;
- № 14: станция «Керамическая» – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – проспект Космонавтов – станция «Фрезеровщиков»;
- № 20: станция «ЦПКиО» – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Блюхера – станция «Шарташ» – Блюхера – Уральская – Луначарского – станция «ЦПКиО»;
- № 23: станция «Машиностроителей» – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Гагарина – станция «40 лет ВЛКСМ» – Уральская – улица Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – станция «Машиностроителей»;
- № 25: станция «Керамическая» – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – проспект Космонавтов – станция «Фрезеровщиков»;
- № 26: станция «Волгоградская» – улица Белореченская – Московская – проспект Ленина – разворотное кольцо «Исеть»;
- № 32: станция «Дворец Спорта» – Московская – проспект Ленина – Гагарина – станция «40 лет ВЛКСМ» – Уральская – Луначарского – Куйбышева – станция «Дворец Спорта».
Добавим, что для удобства горожан все сведения о действующих в Екатеринбурге дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального городского портала.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
26.03.2020
23:48 | 26.03.2020
Более полумиллиона человек заражены коронавирусом в мире
19:40 | 26.03.2020
В Екатеринбурге закроют движение трамваев по улице Луначарского
19:18 | 26.03.2020
В центре Екатеринбурга закрылась бургерная Тимати
19:07 | 26.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на виртуальные мероприятия
18:57 | 26.03.2020
Рейсы Екатеринбург – Калининград увеличатся в два раза
18:49 | 26.03.2020
В Прикамье выплаты по безработице и больничные увеличат до минимального размера оплаты труда
18:44 | 26.03.2020
310 тысяч рублей отсудил екатеринбуржец у соседа за сгоревший автомобиль
18:43 | 26.03.2020
Пермяки могут обратиться в органы власти не выходя из дома
18:25 | 26.03.2020
На обновление 128 переездов СвЖД потратят 150 миллионов рублей
18:06 | 26.03.2020
В Свердловской области из-за коронавируса закрываются развлекательные центры, общепит и кинотеатры
18:01 | 26.03.2020
На следующей неделе в детских садах Перми будут работать дежурные группы
17:56 | 26.03.2020
Представители пермских властей ответили на вопросы о профилактике распространения коронавируса среди пенсионеров
17:49 | 26.03.2020
В столице Урала закроют движение на перекрестке Ползунова – Каширская
17:13 | 26.03.2020
На выходных на Среднем Урале потеплеет
17:02 | 26.03.2020
Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Пермскому краю информирует о продлении срока пребывания в РФ
16:57 | 26.03.2020
ОМВД по Североуральску возглавил новый начальник
16:47 | 26.03.2020
Трассу Пермь – Екатеринбург закроют на несколько дней
16:28 | 26.03.2020
В Екатеринбурге пропала женщина
16:27 | 26.03.2020
В Прикамье введено в эксплуатацию 164,7 тысячи квадратных метров жилья за два месяца
16:01 | 26.03.2020
В Екатеринбурге подростки выстрелили в школьницу
15:49 | 26.03.2020
СМИ просят надзорные ведомства заставить Среднеуральскую птицефабрику прекратить загрязнять окрестности области
15:42 | 26.03.2020
Компания «Интерсвязь» поможет своим абонентам работать из дома
15:22 | 26.03.2020
Из-за коронавируса в Екатеринбурге могут закрыть все ТЦ и кафе
14:35 | 26.03.2020
МегаФон увеличил число пользователей мобильного интернета
14:30 | 26.03.2020
Новые площадки для сбора ТКО появятся в Нижнем Тагиле
14:02 | 26.03.2020
В Екатеринбурге закроют для движения участок улицы Белореченской
13:58 | 26.03.2020
Международный аэропорт «Пермь» готов обеспечить безопасность пассажиров и персонала
13:36 | 26.03.2020
В Нижнем Тагиле запретили работу уличных ярмарок
13:15 | 26.03.2020
Коронавирус в Свердловской области подтвердили ещё у семерых человек