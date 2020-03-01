В центре Екатеринбурга закрылась бургерная Тимати

19:18 | 26.03.2020

Фото: Telegram-канал ItsMyChat

В уральской столице закрылась бургерная рэпера Тимати «Black Star Burger», которая располагалась на улице Вайнера, 12. На официальном сайте ресторана Екатеринбург также убрали из списка городов.



Двери заведения опечатаны, а на них висит объявление «Уважаемые гости! Ресторан закрыт. Приносим свои извинения». В сети ресторанов Тимати подтвердили информацию о закрытии бургерной, однако сообщили, что это не навсегда. Так, Black Star Burger просто должен переехать в другое место, однако точный адрес и время пока неизвестны.



Напомним, что ресторан рэпера открылся в уральской столице год назад. В день открытия на улице Вайнера состоялся концерт, а сам Тимати лично раздавал бургеры екатеринбуржцам.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»