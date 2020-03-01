310 тысяч рублей отсудил екатеринбуржец у соседа за сгоревший автомобиль

18:44 | 26.03.2020

Фото: garant.ru

Екатеринбуржец отсудил у соседа за сгоревший автомобиль более 300 тысяч рублей. Машина сгорела во время пожара, случившегося в частном жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.



Инцидент произошел в январе прошлого года в доме в переулке Режимный. Возгорание произошло из-за обогревателя, который был установлен в неотапливаемой душевой. В результате пожара пострадал не только дом, но и соседский автомобиль Skoda Octavia.



Согласно заключению специалистов, ремонт машины обойдется собственнику в 299 500 рублей. Хозяин подал иск в Чкаловский райсуд Екатеринбурга, чтобы взыскать с ответчиков, проживающих в доме, стоимость восстановительного ремонта, а также расходы на оценку ущерба и госпошлину.



Суд удовлетворил исковые требования, и вся сумма была взыскана в равных долях с троих ответчиков. Двое из них с решением суда не согласились и подали апелляцию в облсуд. В результате вышестоящая инстанция отменила первое решение и заключила, что вся сумма убытков должна быть взыскана только с одного из ответчиков. Так, мужчина выплатит хозяину автомобиля 310 695 рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»