В Свердловской области из-за коронавируса закрываются развлекательные центры, общепит и кинотеатры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеграмм-канал СтопCOVID-19.Так, с 28 марта по 5 апреля будут введены ограничения по работе:- организаций общепита (режим доставки готовой продукции и обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций сохраняются);- объектов розничной торговли (аптеки, аптечные пункты, продуктовые отделы и отделы товаров первой необходимости продолжают работать);- организаций бытового обслуживания (организаций, оказывающих ритуальные услуги, это не касается);- ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и досуговых заведений, а также торговых и торгово-развлекательных центров.Кроме того, свердловчанам старше 65 лет рекомендуется обеспечить самоизоляцию на дому с 26 марта по 14 апреля.