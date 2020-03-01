В столице Урала закроют движение на перекрестке Ползунова – Каширская

17:49 | 26.03.2020

С первого апреля в Екатеринбурге закроют транспортное движение на перекрестке Ползунова – Каширская. Ограничения будут действовать до шестого апреля.



Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, также будет закрыт участок от дома № 51 по улице Ползунова до дома № 101 по улице Каширская. Перекрытия связаны со строительство водопровода, которым займется ООО «Строительная компания «Гранд-Строй». Отмечается, что после завершения работ элементы нарушенного благоустройства будут восстановлены.



Объехать закрытый участок можно будет по улицам Каширской, Ульяновской и Даурской. Водителей просят с пониманием отнестись к данной ситуации, а также обращать внимание на установленные знаки и указатели.



Добавим, что также с шестого апреля планируется закрыть транспортное движение по улице Белореченская от Шаумяна до Волгоградской. Ограничения продлятся до пятого июня.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»