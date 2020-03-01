Председатель гордумы Екатеринбурга заинтересовался ростом цен на продукты

17:27 | 26.03.2020

Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин запросил информацию по мониторингу и выявлению необоснованного роста цен на продукты питания.



Соответствующий запрос Володин отправил руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрию Шалабодову.



Так, в списке продуктов оказались курица, говядина, свинина, сахар, соль, рис, греча и прочее. Причиной запроса послужили многочисленные обращения граждан в гордуму по телефону и электронному адресу.



«Мы видим, что этот вопрос серьезно волнует горожан. Людям важно объяснить, какая ситуация в настоящий момент, чего ждать, что предпринимается, какие рекомендации. Это необходимо донести до жителей, чтобы они были в курсе происходящего благодаря официальному источнику, а не домыслам и слухам»,- рассказал «Вечерним ведомостям» Игорь Володин.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»