Трассу Пермь – Екатеринбург закроют на несколько дней

16:47 | 26.03.2020

Фото: ФКУ «Управление федеральных дорог «Прикамье»

Из-за проведения капитального ремонта путепровода оба направления трассы Пермь – Екатеринбург (331 км) закроют для всех видов транспорта. Ограничения будут действовать с 29 по 31 марта.



Во время закрытия проезд будет осуществляться по съездам ремонтируемой развязки на 332 км. Водители могут воспользоваться проездом через Московский тракт. Для левых поворотов в Чусоводстрой и село Новоалексеевское предусмотрены транспортные развязки на 317 и 337 км.



Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут и внимательно следить за знаками. Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на трассах УрФО можно по круглосуточному телефону: 8 (800) 200-63-06.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»