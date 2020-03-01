В Екатеринбурге пропала женщина

16:28 | 26.03.2020

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую 44-летнюю Юлию Афанасьеву. Её местонахождение неизвестно с 22 марта. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 160, худощавое телосложение, чёрные с сединой волосы, карие глаза, карие глаза. Особые приметы: на правом бедре сильный ожог.



На момент пропажи была одета в чёрные джинсы, белую вязанную кофту, коричневую куртку, светло-серую шапку и чёрные сапоги. С собой имела копию паспорта и сумку.



Если вам известна информация о местонахождении Юлии – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона 89000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»