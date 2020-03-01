В Екатеринбурге подростки выстрелили в школьницу

16:01 | 26.03.2020

В Екатеринбурге во дворе дома на Амундсена группа подростков выстрелила в школьницу. По некоторым данным, подростки взяли «пневмат» из дома и решили поиграть на улице.



«Факт зарегистрирован. Проводится проверка. От прохождения смо отказались. Подросток сообщила, что во время прогулки проходила мимо группы парней, которые стреляли по баночкам. С ее слов, пулька случайно отскочила ей по ноге, причинив царапину»,- прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»