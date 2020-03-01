СМИ просят надзорные ведомства заставить Среднеуральскую птицефабрику прекратить загрязнять окрестности области

Представители СМИ подготовили обращения в Генеральную прокуратуру РФ, Прокуратуру Свердловской области, Природоохранную прокуратуру РФ, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и Министерство сельского хозяйства РФ по факту загрязнения птицефабрикой «Среднеуральская» территории городского округа Реж.Ранее общественники провели собственное расследование, которое показало, что четыре большегруза вывезли с предприятия несколько кузовов куриного помета и слили в поле неподалеку от Режа.Активисты зафиксировали весь путь зловонного груза: от ворот предприятия к полю, расположенному неподалеку от села Соколово Режевского городского округа.Несколько тонн куриного помета попросту вылили на землю.Факт несанкционированного размещения отходов третьего класса опасности уже представлен ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу». Теперь общественники намерены в судебном порядке добиваться, чтобы вопиющий факт загрязнения сельскохозяйственных земель незамедлительно прекратился, а предприятие было привлечено к ответственности.Напомним, что Среднеуральская птицефабрика нередко попадает в поле зрения свердловских СМИ. В декабре 2019 года в отношении гендиректора птицефабрики Максима Максимова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ («Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды»). Установлено, что птицефабрика залила токсичными отходами территорию возле собственного пометохранилища. В почву попали азот аммонийный, калий, нефтепродукты, сера, фосфор и другие вещества. Ущерб экологии был оценен в сумму более 14 млн рублей.Вместе с этим в адрес правоохранительных органов стали поступать массовые жалобы от жителей Верхней Пышмы и Среднеуральска. Горожане рассказали, что Среднеуральская птицефабрика загрязняет куриным пометом поселок Красный. Дороги к нему загажены отходами производства, в округе невыносимый смрад, а летом – полчища мух.Жалобы пышминцев услышаны не были. Активные горожане продолжают обивать пороги природоохранных и надзорных ведомств Свердловской области – люди требуют хоть как-то повлиять на ситуацию.Отметим, что в январе этого года в Верхнепышминском городском суде Свердловской области рассматривался иск прокуратуры к ООО «Птицефабрика Среднеуральская» по факту нарушений соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе рассмотрения иска суд обязал предприятие очистить территорию земельного участка от навала строительного и иного мусора, обеспечить хранение отходов I класса опасности и т.д.В настоящее время к предприятию подано сразу несколько судебных исков. Так, в Верхнепышминском городском суде рассматривается два иска межрайонной природоохранной прокуратуры к ООО «Птицефабрика Среднеуральская», а в Арбитражном суде Свердловской области иск регионального Министерства природных ресурсов и экологии о взыскании 19,5 миллионов рублей ущерба. Дата заседания по данному делу назначена на 23 апреля.