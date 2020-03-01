 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

15:49 | 26.03.2020

Куриным пометом завалены поля в Режевском районе

СМИ просят надзорные ведомства заставить Среднеуральскую птицефабрику прекратить загрязнять окрестности области

Представители СМИ подготовили обращения в Генеральную прокуратуру РФ, Прокуратуру Свердловской области, Природоохранную прокуратуру РФ, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и Министерство сельского хозяйства РФ по факту загрязнения птицефабрикой «Среднеуральская» территории городского округа Реж.

Ранее общественники провели собственное расследование, которое показало, что четыре большегруза вывезли с предприятия несколько кузовов куриного помета и слили в поле неподалеку от Режа.

СМИ просят надзорные ведомства заставить Среднеуральскую птицефабрику прекратить загрязнять окрестности области


Активисты зафиксировали весь путь зловонного груза: от ворот предприятия к полю, расположенному неподалеку от села Соколово Режевского городского округа.

СМИ просят надзорные ведомства заставить Среднеуральскую птицефабрику прекратить загрязнять окрестности области

СМИ просят надзорные ведомства заставить Среднеуральскую птицефабрику прекратить загрязнять окрестности области


Несколько тонн куриного помета попросту вылили на землю.

СМИ просят надзорные ведомства заставить Среднеуральскую птицефабрику прекратить загрязнять окрестности области

СМИ просят надзорные ведомства заставить Среднеуральскую птицефабрику прекратить загрязнять окрестности области


Факт несанкционированного размещения отходов третьего класса опасности уже представлен ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу». Теперь общественники намерены в судебном порядке добиваться, чтобы вопиющий факт загрязнения сельскохозяйственных земель незамедлительно прекратился, а предприятие было привлечено к ответственности.




Напомним, что Среднеуральская птицефабрика нередко попадает в поле зрения свердловских СМИ. В декабре 2019 года в отношении гендиректора птицефабрики Максима Максимова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ («Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды»). Установлено, что птицефабрика залила токсичными отходами территорию возле собственного пометохранилища. В почву попали азот аммонийный, калий, нефтепродукты, сера, фосфор и другие вещества. Ущерб экологии был оценен в сумму более 14 млн рублей.

Вместе с этим в адрес правоохранительных органов стали поступать массовые жалобы от жителей Верхней Пышмы и Среднеуральска. Горожане рассказали, что Среднеуральская птицефабрика загрязняет куриным пометом поселок Красный. Дороги к нему загажены отходами производства, в округе невыносимый смрад, а летом – полчища мух.

Жалобы пышминцев услышаны не были. Активные горожане продолжают обивать пороги природоохранных и надзорных ведомств Свердловской области – люди требуют хоть как-то повлиять на ситуацию.

Отметим, что в январе этого года в Верхнепышминском городском суде Свердловской области рассматривался иск прокуратуры к ООО «Птицефабрика Среднеуральская» по факту нарушений соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе рассмотрения иска суд обязал предприятие очистить территорию земельного участка от навала строительного и иного мусора, обеспечить хранение отходов I класса опасности и т.д.

В настоящее время к предприятию подано сразу несколько судебных исков. Так, в Верхнепышминском городском суде рассматривается два иска межрайонной природоохранной прокуратуры к ООО «Птицефабрика Среднеуральская», а в Арбитражном суде Свердловской области иск регионального Министерства природных ресурсов и экологии о взыскании 19,5 миллионов рублей ущерба. Дата заседания по данному делу назначена на 23 апреля.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:18 | 26.03.2020
В центре Екатеринбурга закрылась бургерная Тимати

19:07 | 26.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на виртуальные мероприятия

18:57 | 26.03.2020
Рейсы Екатеринбург – Калининград увеличатся в два раза

18:49 | 26.03.2020
В Прикамье выплаты по безработице и больничные увеличат до минимального размера оплаты труда

18:44 | 26.03.2020
310 тысяч рублей отсудил екатеринбуржец у соседа за сгоревший автомобиль

18:43 | 26.03.2020
Пермяки могут обратиться в органы власти не выходя из дома

18:25 | 26.03.2020
На обновление 128 переездов СвЖД потратят 150 миллионов рублей

18:06 | 26.03.2020
В Свердловской области из-за коронавируса закрываются развлекательные центры, общепит и кинотеатры

18:01 | 26.03.2020
На следующей неделе в детских садах Перми будут работать дежурные группы

17:56 | 26.03.2020
Представители пермских властей ответили на вопросы о профилактике распространения коронавируса среди пенсионеров

17:49 | 26.03.2020
В столице Урала закроют движение на перекрестке Ползунова – Каширская

17:27 | 26.03.2020
Председатель гордумы Екатеринбурга заинтересовался ростом цен на продукты

17:13 | 26.03.2020
На выходных на Среднем Урале потеплеет

17:02 | 26.03.2020
Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Пермскому краю информирует о продлении срока пребывания в РФ

16:57 | 26.03.2020
ОМВД по Североуральску возглавил новый начальник

16:47 | 26.03.2020
Трассу Пермь – Екатеринбург закроют на несколько дней

16:28 | 26.03.2020
В Екатеринбурге пропала женщина

16:27 | 26.03.2020
В Прикамье введено в эксплуатацию 164,7 тысячи квадратных метров жилья за два месяца

16:01 | 26.03.2020
В Екатеринбурге подростки выстрелили в школьницу

15:49 | 26.03.2020
СМИ просят надзорные ведомства заставить Среднеуральскую птицефабрику прекратить загрязнять окрестности области

15:42 | 26.03.2020
Компания «Интерсвязь» поможет своим абонентам работать из дома

15:22 | 26.03.2020
Из-за коронавируса в Екатеринбурге могут закрыть все ТЦ и кафе

15:03 | 26.03.2020
Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса

14:59 | 26.03.2020
Глава Прикамья: Список мер поддержки краевого бизнеса должен быть расширен

14:35 | 26.03.2020
МегаФон увеличил число пользователей мобильного интернета

14:30 | 26.03.2020
Новые площадки для сбора ТКО появятся в Нижнем Тагиле

14:02 | 26.03.2020
В Екатеринбурге закроют для движения участок улицы Белореченской

13:58 | 26.03.2020
Международный аэропорт «Пермь» готов обеспечить безопасность пассажиров и персонала

13:47 | 26.03.2020
С начала 2020 года к проекту «Умный город» подключились три города Пермского края

13:36 | 26.03.2020
В Нижнем Тагиле запретили работу уличных ярмарок

13:27 | 26.03.2020
В Прикамье выявлено пять новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией

13:15 | 26.03.2020
Коронавирус в Свердловской области подтвердили ещё у семерых человек

12:49 | 26.03.2020
На капремонт домов манси в Свердловской области потратили больше 9 млн рублей

12:31 | 26.03.2020
Дети из малообеспеченных семей Прикамья на дистанционном обучении продолжат получать бесплатное питание

12:26 | 26.03.2020
Оперштаб по коронавирусу: в Пермском крае приостановят деятельность досуговых заведений

12:22 | 26.03.2020
Около института МЧС в Екатеринбурге «семерка» протаранила иномарку

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 