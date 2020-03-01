Из-за коронавируса в Екатеринбурге могут закрыть все ТЦ и кафе

15:22 | 26.03.2020

Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала планируют закрыть все торговые центры, кафе, рестораны и другие развлекательные предприятия из-за эпидемиологической ситуации в регионе.



Так, по некоторым данным, ограничения охватят всю следующую неделю – в Екатеринбурге будут работать только системы, связанные с обеспечением жизни города.



Официального постановления ещё нет – соответствующий вопрос будет обсуждаться сегодня в мэрии.



Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, и попросил россиян оставаться дома в эти дни.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»