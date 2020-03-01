Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса

15:03 | 26.03.2020

В Екатеринбурге после седьмого тура остановили турнир претендентов по шахматам. Соответствующее решение приняла Международная шахматная федерация (FIDE).



В сообщении отмечено, что турнир приостановлен из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами. FIDE не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков и официальных лиц домой.



Отмечается, что все результаты будут сохранены, а турнир продолжится (точные даты объявят позже).



Турнир претендентов по шахматам стартовал 16 марта в Екатеринбурге. 25 марта был сыгран седьмой тур.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»