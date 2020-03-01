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14:35 | 26.03.2020

МегаФон увеличил число пользователей мобильного интернета

Сегодня почти 35 миллионов россиян являются цифровыми абонентами – они пользуются передачей данных и возможностями быстрого интернета МегаФона. За четвертый квартал прошлого года этот показатель вырос сразу на 6,7%. Такие данные оператор представил в своем финансовом отчете.

Рост эксперты связывают с обновлением тарифов «Включайся!», где появилась система кросс-скидок и кэшбэк, а также с развитием и повышением устойчивости сети.

За четвертый квартал было запущено порядка 2 470 новых 4G базовых станций, многие из которых - на территории Среднего Урала. Здесь в 31 населенном пункте региона обосновались вышки оператора: в Екатеринбурге, Новоуральске, Первоуральске, Асбесте, Березовском, Каменске-Уральском, Серове и многих других. В целом интернет стал быстрее почти для полумиллиона свердловчан.

«Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность – количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов», - прокомментировал генеральный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.

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© «Вечерние ведомости»

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