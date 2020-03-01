Новые площадки для сбора ТКО появятся в Нижнем Тагиле

14:30 | 26.03.2020

В Нижнем Тагиле появятся новые площадки для сбора ТКО. Всего, по условиям концессии, в городе должно быть смонтировано 191 место для накопления коммунальных отходов.



Часть энергетики уже установили в прошлом году. Теперь «Облкоммунэнерго» определило подрядчика для строительства ещё 173 контейнерных площадок.



Строительство начнётся, когда администрация муниципалитета утвердит адреса, а среднесуточная температура будет не ниже + 5 °С. Ориентировочно работы могут начаться в мае.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»