В Екатеринбурге закроют для движения участок улицы Белореченской

14:02 | 26.03.2020

В Екатеринбурге с 6 апреля по 5 июня будет закрыто движение автотранспорта по участку улицы Белореченской от Шаумяна до Волгоградской.



В пресс-службе мэрии сообщили, что ограничение связано с проведением планового ремонта теплотрассы. Работами займётся акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания».



Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям, а также заранее планировать свой маршрут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»