В Нижнем Тагиле запретили работу уличных ярмарок

13:36 | 26.03.2020

Фото: uv66.ru

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев с 26 марта запретил работу всех уличных ярмарок. Соответствующее распоряжение было дано начальнику профильного управления по развитию промышленной политики и предпринимательства.



25 марта в Нижнем Тагиле у ДК «Юбилейный» стартовала ярмарка сельхозпродукции. Мероприятие вызвало беспокойство горожан, так как на ярмарке заметили большое количество людей пенсионного возраста, наиболее подверженных заболеванию коронавирусом.



В мэрии также решено отложить старт ярмарки по улице Юности – она должна была открыться 27 марта – и апрельских ярмарок.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»