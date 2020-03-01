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13:36 | 26.03.2020
Фото: uv66.ru
В Нижнем Тагиле запретили работу уличных ярмарок
25 марта в Нижнем Тагиле у ДК «Юбилейный» стартовала ярмарка сельхозпродукции. Мероприятие вызвало беспокойство горожан, так как на ярмарке заметили большое количество людей пенсионного возраста, наиболее подверженных заболеванию коронавирусом.
В мэрии также решено отложить старт ярмарки по улице Юности – она должна была открыться 27 марта – и апрельских ярмарок.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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