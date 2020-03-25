Коронавирус в Свердловской области подтвердили ещё у семерых человек

13:15 | 26.03.2020

В Свердловской области зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом. За день число заражённых в России увеличилось на 182 человека.



Общее число выявленных случаев составило 840 человек в 56 регионах страны.



За сутки из больниц выписали еще девять человек. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции излечились 38 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»