На капремонт домов манси в Свердловской области потратили больше 9 млн рублей

12:49 | 26.03.2020

Фото: ОТВ

В прошлом году в Свердловской области на капитальный ремонт домов манси потратили 9 млн 555 тыс. рублей, сообщила Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова в своём ежегодном докладе.



Известно, что за эти деньги был выполнен ремонт фундаментов, пола и кровли домов. Специалисты сложили новые печи, заменили деревянные оконные блоки на пластиковые, утеплили и облицевали фасады домов.



Также в 2019 году свыше 890 тысяч рублей из федерального, областного и местного бюджетов было направлено на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию манси. Кроме того, деньги выделялись на приобретение еды, одежды и медикаментов. Материальную помощь получали и охотники.



Внимание в ежегодном докладе было уделено и вопросу обучения детей из семей манси. По словам Татьяны Мерзляковой, в обновлённую школу № 3 в посёлке Полуночное приехала преподавать уникальный фольклорист, знаток языка манси, опытный педагог Дина Герасимова.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»