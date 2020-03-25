Около института МЧС в Екатеринбурге «семерка» протаранила иномарку

В Екатеринбурге на пересечении улиц Мира-Первомайская около института МЧС вазовская «семерка» протаранила Тойоту. ДТП произошло 26 марта около 11:00.Автомобили получили значительные механические повреждения – владельцу Тойоты придется менять заднюю пассажирскую дверь, собственнику «семерки» – капот и крыло.Никто из водителей в результате столкновения травм не получил.