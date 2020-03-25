Двое жителей Екатеринбурга пошли под суд за фиктивную постановку на учёт иностранцев

12:21 | 26.03.2020

Жительница Екатеринбурга 1965 года рождения обвиняется в фиктивной постановке на регистрационный учёт иностранцев.



По версии следствия, обвиняемая умышленно в период с 6 декабря 2019 года по 28 января 2020 года осуществила фиктивную постановку на миграционный учет 251 иностранного гражданина. За это женщина получила от неустановленного лица вознаграждение в сумме 9 000 рублей.



Кроме того, в Екатеринбурге за совершении аналогичного преступления обвиняется мужчина 1961 года рождения.



По версии следствия, он в период с 31 января по 5 февраля 2020 года осуществил фиктивную постановку на миграционный учёт 176 иностранных гражданин по месту пребывания на территории Российской Федерации. За это обвиняемый получил вознаграждение в сумме 6 000 рублей.



Уголовные дела направлены мировому судье Кировского судебного района г. Екатеринбурга. За совершенные преступления обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»